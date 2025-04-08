المركزية - استجابةً للتحديات التي تواجه صناعة الدراما التلفزيونية والسينمائية في لبنان، تداعى منتجو الدراما تحت مسمّى "تجمّع منتجي الدراما في لبنان"، بهدف تكريس شخصية المنتج الدرامي وفق معايير مهنية موحدة، وشارك في اللقاء المنتجون: مروان حدّاد، جمال سنّان، ايلي سمير معلوف، رائد سنّان وزياد الشويري. ويسعى التجمّع إلى إرساء مفهوم حضاري فاعل لمهنة الإنتاج الدرامي، ورفع مستواه عبر تعزيز بيئة مهنية مستدامة، وتأمين الحماية لهذا القطاع كصناعة حيوية ذات أهمية اقتصادية مباشرة، إلى جانب دوره في إبراز الصورة الحضارية والثقافية للبنان من خلال أعمال درامية تعكس تاريخه وقيمه ومجتمعه. كما يهدف التجمّع إلى توحيد الجهود مع النقابات المعنية لضمان حقوق العاملين في القطاع، والتعامل الجماعي مع التحديات والفرص التي تواجه الدراما اللبنانية محلياً وعربياً وعالمياً.

وفي هذا الإطار، يؤكد المجتمعون إصرارهم على التعاون المثمر مع كافة النقابات والجهات المعنية، بما يسهم في تظهير صورة موحدة لهذا القطاع الأساسي والحيوي، الذي يحظى باهتمام واسع لدى اللبنانيين ويشكّل ركيزة أساسية للهوية الثقافية والفنية للبنان. وفي هذا السياق، سيقوم التجمّع بالتواصل مع المنتجين الراغبين بالانضمام والمشاركة في هذه المبادرة لتعزيز مكانة الإنتاج الدرامي اللبناني.

وضمن خطته الاستراتيجية، قرر "تجمّع منتجي الدراما في لبنان" القيام بجولات رسمية ولقاءات مع المراجع والوزراء المعنيين، بهدف طرح قضايا القطاع والمطالبة بتوفير الحماية القانونية والإدارية اللازمة له، في إطار السعي إلى النهوض بالدراما اللبنانية وتعزيز انتشارها عربياً وعالمياً.

ويؤكد التجمّع أن هذه الخطوة تأتي استجابةً للحاجة الملحّة إلى تنظيم قطاع الإنتاج الدرامي في لبنان، وتحقيق شراكة فاعلة مع الجهات الرسمية والخاصة، بما يضمن مستقبل الدراما اللبنانية كصناعة مزدهرة ومستدامة.