المركزية - أكد تكتل "الاعتدال الوطني" في بيان أن "وضع حجر الأساس لفرع الجامعة اللبنانية في محافظة عكار ""يشكّل خطوة تاريخية باتجاه إنصاف هذه المحافظة العزيزة، وتمكين شبابها من حقهم الطبيعي في التعليم الجامعي الرسمي واللائق"، مشيدًا" بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل، ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، إلى جانب وفد من العمداء ومدراء الفروع".

ووجّه التكتل "خالص الشكر والتقدير للدكتور بسام بدران، على "حرصه الدائم على ترسيخ حضور الجامعة اللبنانية في مختلف المناطق، لا سيما في عكار، وعلى مواكبته لهذا المشروع منذ انطلاقته حتى أصبح واقعًا ملموسًا يُبنى عليه الأمل والطموح".

كما قدّر "المشاركة الفاعلة للوفد الأكاديمي الكريم من عمداء ومدراء، الذين أضفوا أهمية على هذه المناسبة الجامعةالتي تعكس روحًا وطنية وأكاديمية مسؤولة". مسجّلًا "بكل امتنان الدور الريادي لقيادة الجيش اللبناني، التي قدّمت الأرض التي سيُقام عليها الصرح الجامعي، في مبادرة تعكس الإيمان العميق بدور التعليم في بناء الوطن، وتجسيدًا للعلاقة المتينة بين المؤسسة العسكرية ومجتمعها".

واعتبر التكتل أن "افتتاح فرع الجامعة في عكار هو أكثر من مشروع أكاديمي؛ إنه ترسيخ للعدالة، وتثبيت للانتماء، واستثمار في الإنسان"، مؤكداً لأبناء عكار "الاستمرار في متابعة هذا المشروع حتى افتتاح أبوابه أمام طلاب العلم والمعرفة".

وختم البيان: "عكار تستحق، والجامعة اللبنانية قادرة، والتكامل بين المؤسسات هو الطريق إلى المستقبل".