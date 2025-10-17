صدر عن وزارة الصحة البيان الآتي:

تدين وزارة الصحة العامة بأشد العبارات الاعتداء الذي تعرض له الطاقم الطبي والتمريضي في مستشفى سير الضنية الحكومي على يد أحد المواطنين، معتبرة أن هذا التصرف مرفوض ومدان بكل المقاييس الأخلاقية والقانونية.

وأكدت الوزارة أن الاعتداء على حرمة المؤسسات الصحية وكرامة العاملين فيها يُفاقم من التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في ظل الظروف الراهنة، ويؤثر سلبًا على استمرارية وجودة الخدمات الطبية المقدّمة للمواطنين.

وأشار البيان إلى أن وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين تابع الحادثة فورًا، حيث أجرى اتصالًا بمدير المستشفى للاطلاع على التفاصيل وتأمين الحماية اللازمة للمؤسسة. كما تواصل شخصيًا بالطبيبة والممرضة اللتين تعرضتا للاعتداء، معربًا عن استنكاره الشديد لما حصل، ومؤكدًا وقوف الوزارة إلى جانبهما ودعمها الكامل لكل الطواقم الصحية.

وختمت الوزارة بيانها بالتشديد على ضرورة تحرّك الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة بسرعة لتوقيف المعتدي واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحقه، منعًا لتكرار مثل هذه الحوادث التي تشكّل خطرًا مباشرًا على سلامة الطواقم الصحية وحياة المرضى.