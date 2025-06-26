استضاف الصالون الأدبي والثقافي في كازينو لبنان، بإدارة رئيس مجلس إدارة ومدير عام كازينو لبنان السيد رولان الخوري، ممثلًا بمسؤولة الإعلام في الكازينو ومنسقة الصالون الأدبي والثقافي السيدة رنا وهبي وضمن سلسلة نشاطاته لصيف ٢٠٢٥ الحفل الرسمي لإطلاق النسخة اللبنانية من كتاب Essentials of Modern Marketing – Lebanon Edition، وذلك بدعوة من شركتي Exponential SARL، ممثّلة بالبروفسور نعمه عازوري، ووكالة Icetulip Advertising، ممثّلة بالسيد نقولا صليبي، وبرعاية Kotler Impact Inc، الشبكة الاستراتيجية العالمية في التسويق التي أسّسها البروفسور فيليب كوتلر، في صالة لا مارتينغال في كازينو لبنان.

تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية وكالة Icetulip لتعزيز التنمية الاقتصادية والتعليمية المستدامة من خلال التسويق الاستراتيجي، وتسليط الضوء على النماذج اللبنانية الناجحة، عبر إدراج أكثر من 40 دراسة حالة من السوق المحلي في هذا الإصدار.

ركّز الحدث على آفاق التسويق الحديث، والابتكار، والتحوّل الرقمي في الأسواق النامية، مشددًا على أهمية التفاعل بين السياق المحلي والرؤية العالمية.

وتميّز الحفل بإشادة خاصة بالدور الاستراتيجي والدعم النوعي الذي قدّمه السيد ملحم رشدان، والذي ساهم بشكل فعّال في إنجاح هذا المشروع من خلال تنسيقه ومشاركته في بلورة الرؤية العامة.

وبعد كلمات الشكر والترحيب التي ألقاها كل من السيد نقولا صليبي والسيد ملحم رشدان والبروفسور نعمة عازوري، ألقى الكلمة الافتتاحية رجل الأعمال اللبناني العالمي كارلوس غصن، في حضور نخبة من الشخصيات الأكاديمية والفكرية، إلى جانب عدد من سيدات ورجال الأعمال.

غصن

وأعرب غصن عن فخره بالمشاركة في إطلاق النسخة اللبنانية من كتاب "أساسيات التسويق" إلى جانب البروفسور فيليب كوتلر، معتبرًا أن أهمية هذا المشروع تكمن في تجسيد التميز الأكاديمي من جهة ومراعاة الخصوصية المحلية من جهة أخرى. فالنسخة اللبنانية ليست مجرد ترجمة، إنها تكييف المفاهيم العالمية لتخاطب واقعًا محليًا دقيقًا ومميزًا.

وأشار إلى أن لبنان رغم تعقيداته كسوق غير مستقر ومجزأ، يتميّز بسرعة التكيّف والإبداع والروح الريادية، مؤكداً أن هذه النسخة تعبّر عن لغة السوق المحلية بتحدياتها وفرصها.

وأكد أن ما يميّز الكتاب هو تقديمه دراسات حالة واقعية لشركات لبنانية لم تنتظر الاستقرار كي تبتكر، بل تحركت وتأقلمت وأعادت ابتكار ذاتها. وهذا هو جوهر التسويق في منطقتنا، ليس فقط بيع منتج، بل بناء الثقة.

ودعا الطلاب إلى استخدامه كأداة تطبيقية لا كمرجع نظري فقط، مثمّناً شجاعة وانفتاح رجال الأعمال الذين شاركوا بتجاربهم فيه.

وختم غصن بالإشادة بالفريق الذي عمل على المشروع، مشدداً على أن القوة الحقيقية للبنان تكمن في طاقاته البشرية، خصوصاً الشباب، مؤكدًا: "أنه اليوم، أكثر من أي وقت مضى، ومع صعود الذكاء الاصطناعي والتغيرات السريعة في كيفية تفاعل الأعمال مع المستهلكين، فإن البصيرة البشرية، والذكاء الثقافي، والتفكير الاستراتيجي هي ما سيميز القادة الحقيقيين. فلنواصل تحويل المعرفة إلى قيادة، والقيادة إلى تأثير فعلي ومستدام".