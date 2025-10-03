أكدت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان، أن “عملها الحالي مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي لدى نقابة المحامين، يرتكز على تحضير ودعم مرشحيها على المجلس النقابي وصندوق التقاعد.

وأوضحت أنها إلى “الساعة، لم تقرر دعم أيا من المرشحين على موقع نقيب المحامين”. وأهابت بـ”وسائل الإعلام والمتابعين للانتخابات النقابية، العودة إليها ومراجعتها لمعرفة مواقف التقدمي من الاستحقاق الانتخابي”، نافية “أي معلومة أو تصريح غير صادر عنها”.