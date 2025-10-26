اعتبر عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب سعيد الأسمر، أنّ "ما يقوم به الرئيس نبيه بري في ملف تعديل قانون الانتخاب، هو عزل لكل لبنان ومكوّناته"، مشددا على "حق كل الأحزاب السياسية أن تخوض معركتها في كل المناطق والبلدات وهذا ما نسعى إليه في الانتخابات المقبلة".

وتوقف الأسمر في حديث الى برنامج "لقاء الأحد" من "صوت كل لبنان"، عند التطورات الأمنية، وأشار الى أنّ "التصعيد العسكري يشكل أحد الخيارات الواردة وهذا ما نسمعه من المسؤولين الأميركيين والفاتورة سيدفعها الشعب اللبناني"، مؤكدا ألا حلّ إلا بتسليم سلاح حزب الله.

وقال: "نحن لا نبرئ إسرائيل لكن هناك مسؤولية تقع علينا لا نقوم بها وهذه المسؤولية تجلب الويلات فالقصف والاغتيالات لا تزال مستمرة، ومن البديهي أن تستمر إسرائيل بمهاجمتنا طالما حزب الله لا يزال يؤكد حتى اللحظة أنه يستعيد عافيته وجاهز للحرب في أي لحظة".

ورأى الأسمر أنّه "إذا أراد حزب الله إعادة اعمار ما دمرته الحرب فعليه أن يسلم سلاحه بالدرجة الأولى لتبدأ عملية اعادة الاعمار"، معتبرا أنّ ما يقوم به الحزب هو بروباغاندا إعلامية، وأضاف: "رأينا إلى أين أوصلنا سلاحه ولن يصلح أن يكون هذا السلاح قوة ردع إنما هو سلاح احتلال وحزب الله هو من سمح لإسرائيل بالدخول إلى الأراضي اللبنانية وعلى السلاح الإيراني أن يعود إلى إيران فورًا".