ما زال المنخفض الجوي الاعتيادي البارد يؤثر على لبنان ويستمر لغاية صباح غد الثلاثاء، فيما تبقى درجات حرارة ما دون المعدلات وتتساقط أمطار تكون خفيفة ومتفرقة على العموم (تشتد ليلاً) وتتساقط ثلوج خفيفة على الجبال المتوسطة الارتفاع.

ويعود الاستقرار تدريجياً غداً ويستمر طيلة الأسبوع الحالي مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي بحسب الـlbci:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و١٨ درجة ساحلا، بين ٤ و١١ درجة بقاعاً وبين ٦ و٩ درجات على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: غائم إجمالا وبارد مع تساقط أمطار متفرقة خصوصا ليلا وثلوج خفيفة على الـ١٧٠٠ متر تتدنى ليلاً لتلامس الـ١٤٠٠ متر خصوصا في الشمال

- الرياح: جنوبية غربية تنشط ليلاً وسرعتها بين ٢٠ و٦٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٧ hpa

- الانقشاع: يسوء محلياً

- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: الطقس غائم جزئياً وبارد مع تساقط أمطار متفرقة فجراً وصباحاً، ويتحول الطقس الى مستقر مع تقدم الوقت وانحسار المنخفض الجوي. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و١٦ درجة ساحلا، بين ٣ و١١ درجة بقاعاً وبين ٤ و٩ درجات على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح غربية تنشط أحيانا في الفجر وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الأربعاء: الطقس مستقر وقليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢١ درجة ساحلا، بين ٣ و١٩ درجة بقاعاً، بين ٢ و١٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

