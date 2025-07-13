أفادت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، بأن جهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص، نفذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن توقيف مسلح يُشتبه بانتمائه إلى “حزب الله”.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن الموقوف محمود فاضل، كان بحوزته عبوات ناسفة، وكان يخطط لاستخدامها في تنفيذ “أعمال إرهابية” داخل المنطقة، بحسب وصفها.

وأشارت إلى أن التحقيقات الأولية كشفت أنه حصل على المتفجرات عبر معابر تهريب غير شرعية.

لاحقا، صدر بـيـان عـن الـعـلاقـات الإعـلامـيـة فـي حـزب الله جاء فيه تنفي العلاقات الإعلامية في حزب الله نفيًا قاطعًا ما ورد في بيان وزارة الداخلية السورية حول مزاعم ‏ارتباط أحد الموقوفين في محافظة حمص بحزب الله.

وأضاف: "تؤكد أن حزب الله ليس لديه أي تواجد أو نشاط في ‏سوريا، ولا علاقة له بأي أحداث أو صراعات هناك، وهو حريص على أمن سوريا واستقرارها وسلامة ‏شعبها".‏

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، أن جهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص، نفذ عملية أمنية استباقية أسفرت عن توقيف شخص يُشتبه بانتمائه إلى "حزب الله"، وبحوزته عبوات ناسفة كان يعتزم استخدامها في تنفيذ عمليات تفجير داخل المنطقة.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن العملية جاءت بعد رصد وتعقّب المدعو محمود فاضل، حيث تم توقيفه وضبط عدد من العبوات الناسفة الجاهزة للاستخدام.

وأشارت إلى أن التحقيقات الأولية بيّنت أن الموقوف حصل على المتفجرات عبر معابر تهريب غير شرعية.