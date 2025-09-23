آخر الأخبار
الاستخبارات الروسية: أول دفعة من قوات الناتو وصلت إلى أوديسا بأوكرانيا
"التحكم المروري": حركة المرور كثيفة من تقاطع الصيفي في اتجاه الكرنت...
2025-09-23 16:45:42
غوتيريش: ينبغي تخفيف أعباء الديون كي يكون الوضع أكثر سهولة للدول ال...
2025-09-23 16:23:46
غوتيريش: هناك تحدٍّ لأبسط قواعد الإنسانية في غزّة عبر استمرار المجا...
2025-09-23 16:20:04
الاتحاد الاوروبي يطالب باحترام وقف النار في لبنان وحصر السلاح بيد الدولة
"التحكم المروري": حركة المرور كثيفة من تقاطع الصيفي في اتجاه الكرنتينا وصولا إلى الزلقا
ضغوط أميركية للتوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل
غوتيريش: ينبغي تخفيف أعباء الديون كي يكون الوضع أكثر سهولة للدول النامية
وزير الدفاع بحث مع سفيرة النمسا في تعزيز التعاون العسكري
الكتائب: على حزب الله التجاوب مع قرار حصر السلاح بيد الدولة بدل إطلاق مبادرات عبثية
جابر: الأسبوع المقبل سيقرّ قانون باتفاقية مع البنك الدولي بـ 250 مليون دولار
روبيو ينوه بجهود عون والحكومة غداة انتقادات برّاك.. وبري للرد على الاخير
رئيس الجمهورية لإلزام اسرائيل ودعم الجيش.. والحزب: لن نسلّم السلاح
تمسك محلي بتعزيز العلاقات مع المملكة.. و61 نائبا لادراج انتخابات الاغتراب على الجدول
غوتيريش: هناك تحدٍّ لأبسط قواعد الإنسانية في غزّة عبر استمرار المجاعة والإبادة ولا شيء يبرر هجمات "7 أكتوبر" ولا العقاب الجماعي لسكان غزّة ،نريد وقفا دائمًا لإطلاق النار في غزة وإعادة الرهائن الآن وحل الدولتين هو الحل الوحيد
شقير يطلق مهرجان Glory Horse Racing
غوتيريش: نرى دولا عبر العالم تتصرف وكأن قواعد القانون لا تنطبق عليها وأؤكد أن الإفلات من العقاب أساس الفوضى
غوتيريش: المدنيون في السودان يواجهون المذابح ولا حل عسكريا للأزمة
مستوى قياسي جديد للذهب!
الجمعية الطبية اللبنانية - الأوروبية تشارك في طاولة مستديرة لمنظمة الصحة العالمية
بُشرى من وزير الصحة للمستشفيات الحكومية في صيدا
ليس آمنا.. احذر تناول الباراسيتامول باستمرار
يوم صحي مجاني في جزين
قطرات جديدة تحسن الرؤية القريبة
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
عشية حفل عمرو دياب.. بريدي والبطل: لن نسكت عن هدر مئات الآلاف من الدولارات من حق بلدية بيروت
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
