صدر عن "رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي" في لبنان (اللجنة الفاعلة)CTLP، بيان جاء فيه: "قامت رئيسة الرابطة اليوم بمتابعة مسار المرسوم 13020 في الجريدة الرسمية وفي مجلس شورى الدولة وفي وزارة المالية، وبعد لقاء المعنيين تبين الآتي:

أعطى مجلس شورى الدولة موافقته على المرسوم 13020 وغدًا تتم إحالته إلى وزارة التربية بتوقيع رئيس مجلس الشورى القاضي يوسف الجميل.

حاولنا وسعينا ليوقع، وقد وقع ولكن لأننا نحتاج الى نشره في الجريدة الرسمية، توجهت رئيسة الرابطة إلى الجريدة الرسمية، حيث علمت:

ان الجريدة الرسمية التي ستصدر غدا اكتمل عددها منذ الأمس. عليه، حتى لو أنهت وزيرة التربية الاجراءات اليوم او غدا بعد استلام الاحالة فلا مجال لنشره قبل العدد التالي اي بتاريخ ١٧ نيسان.

عليه توجهت رئيسة الرابطة إلى وزارة المالية لمعرفة مصير القبض، فعلمت من المعنيين ان:

لا تحويل لمستحقات المتعاقدين قبل نهاية شهر نيسان.

عند نهاية شهر نيسان، ان كان المرسوم قد تحول يتم الدفع على السعر الجديد، وان لم يحول، ستدفع مستحقات الفصل الاول عالقديم ولكن ليس قبل اخر نيسان، اول آيار ، مع رواتب القطاع العام".

أضاف البيان: "المرسوم لا زال يحتاج الى اجراءات ليحول إلى المالية. ولا قبض لمستحقات الفصل الاول الا عند نهاية شهر نيسان وعالقديم، الا في حال حول المرسوم قبل باسبوع من نهاية نيسان، فيتم الدفع عالجديد.

ويبقى الأهم وهو تعويض بدل الإنتاجية خاصة عن فصل الصيف، آخر معلوماتنا ان الدراسة أعدت والعمل جاري لتوفير الاعتمادات".

وتابع: "عاهدنا الأساتذة الالتزام بأقصى درجات المسؤولية قبل اتخاذ اي قرار لن تحمد عقباه، ولكن على ما يبدو اننا شارفنا على نقطة اللاعودة. ولأننا نلتزم حتى النهاية كي لا يلومنا لائم، نضع بين يدي الأساتذة كل مساعينا وننتظر يوم غد الذي هو يوم الحسم إذ تكون قد انتهت المهلة التي اعطوها الاساتذة لوزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي لتبادر الى تعويضهم الخسارات، لنرى ماذا سيكون في جعبتها يوم غد بعد كل هذه النكاسات التي ألمت بالاساتذة المتعاقدين".

وتوجه الى "الزملاء" بالقول: "إننا اليوم نقف على مفترق طرق والمسؤولية كبيرة، وان فرضوا علينا المعركة فلتكن، سنبقى واياكم على تواصل في هذه الساعات القادمة لنتخذ القرار المناسب".