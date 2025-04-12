كتب النائب السابق مصباح الاحدب عبر منصة "اكس":

"أقولها بصراحة انتهت الحرب ولم تحصل مصالحة حقيقية بين اللبنانيين لبناء ذاكرة جماعية نقبلها جميعا وتمكننا من تجاوز الحرب وعدم تكرارها، ولا يجوز ان يستمر كل فريق في تمزيق الصفحات التي لا تناسبه من كتاب تاريخنا الوطني".

اضاف: "في هذه المرحلة الهامة والإنتقالية نحو بناء الوطن، لا يمكن للدولة أن تستمر بسياسة التجاهل والظلم والانكار والإقصاء".

وختم الاحدب: "لا يمكن الاحتفال بانتهاء الحرب وانطلاق لبنان الجديد من دون المصارحة والمصالحة، ونوجه تحية لسامي الجميل الذي يكرم اليوم شهداء قضيته، آملين أن يكرم كل منا شهداءه، وأن نعتبرهم جميعا قرابين على مذبح إعادة بناء لبنان الجديد".