Jul 30, 2025 9:23 PMClock
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الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي

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