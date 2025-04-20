احتفل أكثر من 3000 شخص بعيد الفصح للمرة الأولى في حديقة الرئيس سليمان فرنجيه العامة في زغرتا، بمبادرة من جمعية "الميدان" برئاسة السيدة ريما سليمان فرنجيه، وبالتعاون مع اتحاد بلديات قضاء زغرتا، تحت إسم "Zhgarta بِ Easter". وتضمنت الفعالية العديد من الألعاب والأنشطة الرياضية والترفيهية للأطفال، إضافة إلى عروض مسرحية وغنائية.

وتكليلًا لانتهاء المرحلة الأولى من إعادة تأهيل الحديقة التي تأسست عام 2000، وهي أكبر حديقة عامة في الشمال، فتحت أبوابها من جديد أمام جميع أهالي القضاء لتكون مساحة خضراء آمنة وهادئة في قلب المدينة.

يُذكر أن المرحلة الثانية والأخيرة من إعادة تأهيل هذه الحديقة، ستنطلق مطلع شهر أيار المقبل بهبة إيطالية، على أن تُفتتح رسميًا خلال سنة.