المركزية - في اليوم الثاني من الاحتفالات وثلاثية عيد الطوباوي الأخ اسطفان نعمة وذلك في دير مار قبريانوس ويوستينا كفيفان الذي يضم ضريح القديس نعمة الله الحرديني والطوباوي الأخ اسطفان. فقد ترأس الذبيحة الالهية والتي اقيمت في الباحة الخارجية للدير الكهنة الجدد وفي حضور حشد كبير من المؤمنين . وكانت سبقته اقامة مسيرة وتطواف بذخائر الطوباوي الأخ اسطفان وكما تلته شهادتان شفاء حية لكل من جوزيان عفيف و أنيس رزق .

وتتابع اليوم ورشة التحضيرات والتي يشرف عليها رئيس الدير الاب اسطفان فرح وكافة اللجان لاستقبال المدعووين والزوار الذين سيشاركون في قداس ليلة العيد وكما سيترأس الذبيحة الالهية قدس الاب العام هادي محفوظ وستخلله رتبة تبريك المياه وزياح الطوباوي وذلك في الباحة الخارجية للدير.

وبالتذكير بأن يوم العيد أي نهار السبت في ٣٠ الجاري فستقام خلاله وبدءا من الساعة ٧ صباحا صلاة صباح الطوباوي وعلى ان يليه القداس الالهي تمام الساعة ١١ قبل الظهر والذي سيحتفل به النائب الاسقفي على أبرشية البترون المارونية المونسنيور بيار طانيوس وبمعاونة كهنة الابرشية وستخلله أيضا رتبة تبريك المياه وزياح الطوباوي وسيليهما القاء شهادة شفاء حية للفتاة التي تحققت الاعجوبة معها بشفاعة الأخ اسطفان وهي الاعجوبة التي ستعتمد لاعلان قداسته . وعند الساعة الخامسة مساء سيقام أيضا قداس الهي . وكما ان نهار الاحد في ٣١ الجاري سيشهد اقامة قداديس طيلة النهار . وستتولى قنوات نور الشباب ونورسات ونور القداس التابعة لتيلي لومييار من نقل قداسي ليلة العيد والعيد مباشرة على شاشاتها الفضائية.