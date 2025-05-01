May 1, 2025 11:38 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الاجتماع الوطني السوري الموسع: لم يشعر السوريون بالخوف على حياتهم ووجودهم كما يشعرون اليوم وخاصة بعد المجازر التي ارتكبت في الساحل وفي جرمانا وصحنايا

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o