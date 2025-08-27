المركزية - قال الاتحاد الماروني العالمي في بيان: "صرح السيناتور غراهام من قصر بعبدا أمس بأنه سيدفع باتجاه قيام اتفاقية دفاعية بين لبنان والولايات المتحدة للحفاظ على التعددية الدينية في هذا البلد. وذلك لكي يضمن استمرار الوجود الحر لكل التجمعات الحضارية والدينية التي يمتاز لبنان بحمايتها ومنع اقتلاعها من أرضها وحرمانها من حقوقها".

أضاف البيان:"إن الاتحاد يعتبر أن لبنان هو الموطن الأول للموارنة في العالم ومرجعهم وقبلتهم حيث حافظوا من خلال دستوره على حرية المعتقد وحمايته، وبعد كل الحروب التي قامت لتغيير وجهه وتحويله إلى لون واحد ملحق بأحدى القوى الفاعلة في المنطقة، ها هو أحد أركان الكونغرس الأميركي يتفهّم ضرورة وجود لبنان ونظامه الذي يكفل حرية المعتقد ويحمي الأقليات المهددة في الشرق الأوسط ويؤمن استمرارية التعددية، وهو يقترح أن يوقع لبنان والولايات المتحدة الأميركية اتفاقية دفاع مشترك لحماية التعددية في لبنان واستمرارية الدستور الذي يحافظ على التنوع الديني فيه".

ختم:" إن هذا الاقتراح يحمي الجميع ويسهم في استمرارهم وتقوية وجودهم ويطلب من ممثلي الشعب الأميركي المتحدرين من اصل لبناني في الولايات المتحدة وحول العالم دعم مثل هذه الفكرة وتحقيقها بأقرب وقت".