المركزية - استقبل رئيس حزب الاتحاد السرياني العالمي إبراهيم مراد، وفداً من حزب حراس الأرز ضمّ نائب الرئيس داني مصطفى وعضوي القيادة المركزية لزلي نكد وجوزف أمين، بحضور عضوي قيادة الاتحاد السرياني جوزف حجار ومروان الهندي.

جرى خلال اللقاء البحث في الشؤون اللبنانية والإقليمية الراهنة، حيث شدّد الطرفان على ضرورة الإسراع في سحب سلاح ميليشيا حزب الله وكافة الميليشيات الفلسطينية، مؤكدين أنّ إبقاء السلاح خارج إطار الدولة يشكّل تهديداً وجودياً للبنان، ويمنح إيران وأذرعها فرصة لجرّ الوطن إلى حروب مدمّرة تفوق ما سبقها خطورةً وتدميراً.

وطالب الحزبان الحكومة اللبنانية بـ "تحمّل مسؤولياتها الكاملة والالتزام بتعهّداتها أمام المجتمعين العربي والدولي، بما يضمن مصلحة الشعب اللبناني ويضع البلاد على سكة التقدّم والازدهار والاستقرار". وفي هذا السياق، حيّا المجتمعون جهود الحكومة اللبنانية في ما تقوم به، مطالبين إياها بالاستمرار والمزيد من الالتزام والمثابرة خدمةً للشعب والوطن.

كما دعوا إلى الانخراط الفوري في مسار السلام والتطبيع للحاق بركب الشرق الأوسط الجديد القائم على ثقافة الحياة وحق الشعوب في العيش بأمن ومحبة، بعيداً عن ثقافة الموت والإلغاء والهيمنة.

وأكّد الجانبان حرصهما على استمرار اللقاءات وتوحيد الجهود دفاعاً عن سيادة لبنان وحرية وكرامة أبنائه، مشددين على أنّ لا مستقبل للبنان ما دام السلاح غير الشرعي يهيمن على قراره الوطني.

