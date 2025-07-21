رفضت منسقية زحلة في حزب الاتحاد السرياني في بيان، "بشدة عمليات بيع الأراضي في مدينة زحلة وجوارها لغير أبنائها"، معتبرة أن "هذه الممارسات تشكل خطرا مباشرا على خصوصية المدينة وطابعها الديموغرافي والثقافي، وتهدف إلى تغيير هويتها التاريخية المسيحية المتجذرة".

وأكدت المنسقية أن "زحلة ليست سلعة في سوق الاستثمارات المشبوهة، بل هي مدينة مقاومة في وجه مشاريع التغيير الديموغرافي والاختراق الممنهج الذي يستهدف صلب وجودها ورسالتها"، مؤكدة "تضامنها الكامل وتأييدها المطلق لما جاء في بيان أصحاب السيادة أساقفة زحلة، وللمواقف الصادرة عن الأحزاب والتجمعات الزحلية التي عبرت عن رفضها لهذا المسار الخطير".

ودعت "أبناء المدينة إلى التنبه واليقظة"، مؤكدة أن "حماية الأرض مسؤولية جماعية، وأن التمسك بهوية زحلة وصون خصوصيتها التاريخية هو واجب وطني وأخلاقي لا تهاون فيه".

وختمت: "زحلة ستبقى لأهلها، حرة، أبية، رافضة لأي محاولة طمس لهويتها أو تهديد لنسيجها".