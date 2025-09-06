حيا رئيس حزب الاتحاد السرياني العالمي إبراهيم مراد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام على موقفهما الوطني التاريخي في تأييد خطة الجيش اللبناني لسحب السلاح وحصر القوة بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية.

وقال: "هذا القرار الجريء هو بداية المسار الفعلي لاستعادة سيادة لبنان وبناء دولة سيدة حرة عادلة، لا مكان فيها إلا لسلاح الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية. هذه اللحظة هي الترجمة العملية لتضحيات الشهداء الذين بذلوا دماءهم كي يبقى لبنان وطن الحرية والكرامة بعيداً عن هيمنة الميليشيات والوصاية الخارجية".

وتابعً: "عشية ذكرى شهداء المقاومة المسيحية، نتقدّم بتحية إجلال وإكبار إلى أرواحهم الطاهرة. إن دماءهم لم تذهب سدى، بل أثمرت اليوم نصراً لخط الدولة الشرعية، وبلسمًا لجراح أهالي الشهداء ولكل سيادي مناضل قاوم الميليشيا الإرهابية وصمد بوجهها حتى هذا اليوم المجيد. نوجّه الشكر للولايات المتحدة الأميركية، وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب، الذي لم يتخلَّ عن لبنان، ويصرّ على دعم أمنه وازدهاره واستقراره، ويقف مع شعبنا في مسيرة السلام والسيادة الكاملة."

وختم: "أثمرت دماء شهدائنا… سلاح الجيش انتصر، وزمن الميليشيا انتهى، وساعة الحقيقة دقّت. فلنتكاتف جميعاً خلف جيشنا ومؤسساتنا الشرعية لبناء لبنان الحرية والسيادة الذي حلم به الشهداء واستشهدوا من أجله".