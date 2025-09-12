12:44 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الاتحاد الأوروبي يستدعي مندوبَي روسيا وبيلاروسيا لديه للاحتجاج على دخول طائرات روسية مسيّرة عن بُعد الأجواء البولندية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o