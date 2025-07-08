Jul 8, 2025 10:03 AMClock
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الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الحوثي على سفينة "ماجيك سيز" ويحذر من كارثة بيئية

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