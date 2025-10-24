Oct 24, 2025 12:54 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الاتحاد الأوروبي يتهم شركتي ميتا وتيك توك بخرق قواعد المضمون الرقمي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o