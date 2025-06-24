Jun 24, 2025 3:36 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الاتحاد الأوروبي: وقف النار بين إسرائيل وإيران خبر سار لكنه ما زال هشا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o