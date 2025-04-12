Apr 12, 2025 5:12 PMClock
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الاتحاد الأوروبي: نُجدّد دعوة إسرائيل إلى رفع الحصار عن غزة للسماح بتدفق المساعدات بشكل كبير إلى القطاع

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