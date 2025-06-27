Jun 27, 2025 3:32 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الاتحاد الأوروبي: ندعو إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف عنف المستوطنين وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o