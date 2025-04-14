Apr 14, 2025 8:05 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الاتحاد الأوروبي: نخطط لدعم السلطة الفلسطينية بـ 1.6 مليار يورو في 3 سنوات

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o