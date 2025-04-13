Apr 13, 2025 7:25 PMClock
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الاتحاد الأوروبي للعربية: رفعنا بعض العقوبات عن سوريا ونأمل أن تكون بلدا مستقرا

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