Apr 29, 2025 2:54 PMClock
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الاتحاد الأوروبي: سنتعلّم "دروسًا" من انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا

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