Jun 27, 2025 3:28 PMClock
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الاتحاد الأوروبي: تصاعد حاد في الأيام الأخيرة في عنف المستوطنين وعمليات الترهيب وتدمير المنازل بالضفة

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