Jun 23, 2025 10:34 AMClock
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الاتحاد الأوروبي: إغلاق إيران لمضيق هرمز سيكون خطيرًا جدًا ولن يكون في صالح أحد

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