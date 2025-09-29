Sep 29, 2025 11:13 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الاتحاد الأوروبي: أعدنا فرض حظر على صادرات أسلحة ومواد مرتبطة بتخصيب اليورانيوم والصواريخ الباليستية والعقوبات الجديدة تحظر استيراد النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o