Jun 22, 2025 8:18 PMClock
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الإيكونوميست عن خبراء: منشأة فوردو لا يمكن تدميرها بالقنابل الأميركية الخارقة للتحصينات

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