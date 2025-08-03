وقّع وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال، غسان سلامة، صباح اليوم، قراراً يقضي بإدراج إهراءات مرفأ بيروت على لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية في لبنان، وذلك استجابة لطلب رسمي تقدّم به أهالي ضحايا انفجار 4 آب.

ويأتي هذا القرار بعد مطالبات متكررة من الأهالي بضرورة الحفاظ على ما تبقّى من الإهراءات كشاهد مادي على واحدة من أسوأ الكوارث التي شهدها لبنان في تاريخه الحديث، والتي أودت بحياة أكثر من 200 شخص وخلّفت دماراً هائلاً في العاصمة.

وأشار سلامة إلى أن إدراج الإهراءات ضمن الأبنية التاريخية يهدف إلى "حمايتها من أي قرار بالهدم، وتثبيت رمزيتها في الذاكرة الجماعية اللبنانية"، مؤكداً أن الوزارة تقف إلى جانب أهالي الضحايا في حقهم بالحقيقة والعدالة، كما بالحفاظ على معالم الجريمة كجزء من المساءلة.

وبموجب هذا القرار، تُصبح الإهراءات خاضعة للقوانين التي ترعى حماية التراث المعماري، ما يمنع أي تغيير أو إزالة من دون موافقة وزارة الثقافة، ويمنحها صفة "موقع ذي قيمة تاريخية ووطنية خاصة".