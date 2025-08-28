انتشلت وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني جثة المواطن أحمد رامز الباشا (مواليد 1954، بيروت)، الذي كان يمارس هواية السباحة قبالة شاطئ الزيتونة باي، حيث جرفته الأمواج العالية.

حضرت القوى الأمنية إلى المكان وبدأت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.