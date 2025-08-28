Aug 28, 2025 5:11 PMClock
متفرقات
  • Plus
  • Minus

الإنقاذ البحري في الدفاع المدني ينتشل جثة قبالة شاطئ الزيتونة باي

انتشلت وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني جثة المواطن أحمد رامز الباشا (مواليد 1954، بيروت)، الذي كان يمارس هواية السباحة قبالة شاطئ الزيتونة باي، حيث جرفته الأمواج العالية.
حضرت القوى الأمنية إلى المكان وبدأت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o