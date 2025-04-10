Apr 10, 2025 10:34 PMClock
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"الإندبندنت" البريطانية: دونالد ترامب يخسر "حربه مع العالم" بعد أسبوع واحد فقط من "يوم التحرير"

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