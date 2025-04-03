المركزية- استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه قبل ظهر اليوم المدير العام للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب، ورؤساء الدوائر والموظفين في المديرية، للتهنئة بحلول عيد الفطر السعيد.

وكانت مناسبة تناول فيها الوزير الحجار التحضيرات الجارية في الوزارة للإنتخابات البلدية والإختيارية التي ستبدأ في الرابع من أيار المقبل،

وحثّ الموظفين على "بذل قصارى جهودهم ووضع إمكاناتهم الإدارية والتقنية ومضاعفة إنتاجيتهم لإنجاح العملية الإنتخابية بمراحلها الأربعة، ولتلبية معاملات المواطنين على مستوى الأحوال الشخصية في الدوائر التابعة للوزارة كافة".

من جهتها، شددت مرعب على أن "جميع موظفي المديرية سيعملون بإنتاجية مضاعفة ومثابرة في هذه المرحلة وفي كل المراحل المستقبلية".