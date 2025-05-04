اجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شكره خلاله على قراره الأخوي بالسماح بسفر مواطنيه إلى لبنان ابتداء من ٧ ايار 2025 وأعرب له عن "تقديره وامتنانه لسرعة تلبيته لهذا الطلب عقب لقائه الأخير معه في ابوظبي".

كما قدر ‏ الرئيس عون "هذه الخطوة وهذه الاستجابة الكريمة التي تُعبّر عن نُبل الموقف وصدق النوايا، حيث وعد ووفى"، مبدياً تطلعه إلى "مزيد من التعاون المثمر لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين اللبناني والإماراتي".

سلام: وتعقيبا، قال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إن خطوة دولة الإمارات العربية المتحدة في إلغاء قرار منع سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان "هي دليل على عمق العلاقة الأخوية بين البلدين، وهي خطوة تستحق كل الشكر والتقدير، لدولة الامارات ولرئيسها سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله".

وأشار الرئيس سلام إلى أن لبنان واللبنانيين "ينتظرون بشوق رؤية أشقائهم الإماراتيين كما كل الأخوة في الخليج وسائر العرب في الربوع اللبنانية".

الخارجية: بدورها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بالقرار الصادر عن وزارة الخارجية في الامارات العربية المتحدة، بناء لتوجيهات رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بإلغاء قرار منع سفر المواطنين الاماراتيين إلى لبنان، والسماح لهم بالزيارة اعتباراً من ٧ ايار ٢٠٢٥.

تؤكد الوزارة على أهمية هذا القرار الذي صدر على أثر زيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة مما يعزز العلاقات الأخوية ويدفعها قدماً لما فيه خير الشعبين والبلدين.

كما تتطلع الوزارة الى إستمرار تعزيز وتطوير العلاقات اللبنانية مع كافة الدول العربية، لما يجمع بينها وبين لبنان من روابط تاريخية وإنتماء ومصير مشترك.

وأعلنت وزارة الخارجية الاماراتية عن إلغاء قرار منع سفر المواطنين إلى لبنان، والسماح لهم بالسفر إليها وذلك اعتباراً من 7 أيار 2025.

وزيرة السياحة: كذلك، رحبت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود في بيان" بقرار دولة الإمارات العربية المتحدة السماح بسفر مواطنيها إلى لبنان اعتباراً من السابع من شهر أيار الحالي، على أثر زيارة فخامة رئيس الجمهورية جوزاف عون الأسبوع الفائت إلى أبو ظبي".

وقالت:"يأتي هذا القرار بعد سنوات من حظر السفر ودعماً للإجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية ومختلف الأجهزة الأمنية والمرافق الحيوية لتقديم أفضل الخدمات السياحية وضمان أمن الوافدين وراحتهم".

واعتبرت الوزيرة لحود أن "هذا القرار يؤكد عودة الثقة بلبنان ويفتح الباب لتطوير الروابط التاريخية التي تجمع البلدين"، آملةً أن "تحذو سائر دول مجلس التعاون الخليجي حذو دولة الإمارات في أقرب وقت ممكن، ليعود لبنان مقصد أشقائه العرب، ومركز النشاط السياحي والثقافي في المنطقة".

ويأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية السماح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان اعتباراً من 7 أيار 2025.

وجاء ذلك عقب زيارة العمل التي قام بها جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية إلى دولة الإمارات، ولقائه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حيث اتفق الجانبان على السماح بسفر المواطنين بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة التنقل بين البلدين ووضع الآليات المناسبة التي تكفل ذلك.

الشروط والإجراءات:

– يجب على مواطني الدولة التسجيل في خدمة “تواجدي” قبل السفر لضمان التواصل الفعّال، سواء كان السفر مباشرة عبر المنافذ الجوية لدولة الإمارات، أو من أي دولة أخرى في العالم. وتود الوزارة التنويه بأن التسجيل في خدمة “تواجدي” إجباري، ويتعين على الأفراد إبلاغ الجهات المختصة عند عودتهم من خلال خدمة تواجدي.

– يُحظر على مواطني الدولة راغبي السفر مغادرة منافذ الدولة قبل إتمام التسجيل حتى لا يكونوا عُرضةً لتعليق إجراءات السفر والمساءلة القانونية.

– تُهيب الوزارة بالمواطنين تعبئة جميع البيانات المطلوبة، وتحديد مقر الإقامة في لبنان، وتحديث البيانات عند تغييرها، وتحديد أرقام التواصل للطوارئ وأسباب الزيارة، وتؤكد على أن عدم التسجيل أو تحديث مقر الإقامة يعرّض المواطن للمساءلة القانونية.

– تشدد وزارة الخارجية على أهمية الالتزام بهذه الإجراءات لضمان سلامة المواطنين وأمنهم.