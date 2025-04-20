Apr 20, 2025 4:25 PMClock
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الإمارات تدين بأشد العبارات دعوات التحريض المتطرفة لتفجير المسجد الأقصى وارتكاب انتهاكات بحق المسيحيين في القدس

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