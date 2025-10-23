Oct 23, 2025 7:30 PMClock
أبرز الأحداث
الإمارات تؤكد رفضها القاطع لجميع الممارسات الأحادية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي في فلسطين وتشدد على أن أي تحرك لضم الضفة الغربية مرفوض بشكل قاطع لما يمثله من نسف لأسس حل الدولتين

