المركزية - أذاعت رابطة قنوبين للرسالة والتراث وجماعة دير مار إسطفان للراهبات الأنطونيات في حديقة البطاركة، الديمان برنامج أنشطة الحديقة لصيف 2025، التي تقام برعاية وحضور البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بالمحطات التالية:

- الثلاثاء 22 تموز في حديقة البطاركة:

الساعة 7 مساء : - إزاحة الستارة عن منحوتة "بطريرك الحياة في قنوبين" تحية للبطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي. (تقدمة القنصل وديع فارس، تصميم المهندس داني الحاج، تنفيذ النحات نصري طوق، فكرة جورج عرب).

-إزاحة الستارة عن تمثال سيدة لورد. (تقدمة المحامي طوني جان السيد، تنفيذ النحات نصري طوق).

-إزاحة الستارة عن منحوتة "بطاركة إهدن الستة" (تقدمة جوزف وسوزان الحلبي الاهدني، تنفيذ النحات نصري طوق).

-الساعة 7,45 : تفقد دير مار اسطفان لرسالة الراهبات الأنطونيات .

-الثلاثاء 19 آب في الكرسي البطريركي، الديمان:

الساعة 4,00 : لقاء في الكرسي البطريركي لتقديم:

-الجزء الثالث من الزيارات الرعائية الخارجية للبطريرك الكاردينال الراعي.

-الوادي المقدس بضفتيه حلقة اللقاء بين قنوبين والفيحاء". (لرابطة قنوبين مع مجموعة باحثين).

لقد أعدت رابطة قنوبين البطريركية للرسالة والتراث مشاركة ثقافية في اطار اعلان طرابلس عاصمة ثقافية للعالم العربي.

توزعت المشاركة على كتاب وفيلم وثائقي يتناولان أبرز عناصر تراث مدينة طرابلس واسهامات الأعلام المسيحيين والمسلمين في تحصيل هذا التراث، كما كان مقررا إحياء رسيتال ديني وطني إسلامي مسيحي.

لقد حالت ظروف الحرب على لبنان دون تقديم هذا العمل المثلث الأوجه في طرابلس.

فكرة هذه المشاركة لجورج عرب، صاحب مشروع المسح الثقافي الشامل لتراث الوادي المقدس.

الكتاب أعدته مجموعة من الباحثين المتخصصين، بإدارة ومتابعة د. جان نخول.

الفيلم: نصه التاريخي لجورج عرب، تصوير وإخراج ميلاد طوق.

دعم اعداد الكتاب والفيلم، مشكورين: النائب وليام طوق، الأستاذ أحمد هاشمية، المهندسان أنطوان أزعور ومروان الحايك.

وتولت طباعة الكتاب مؤسسة شاعر الفيحاء د. سابا زريق الثقافية.

أملاك البطريركية المارونية. (لرابطة قنوبين بالتعاون مع الرهبانية الأنطونية تحقيق الأباتي أنطوان ضو الأنطوني، إصدار مؤسسة شاعر الفيحاء د. سابا زريق الثقافية).

الخوري حنا لحود جرس قنوبين" (تحقيق جورج عرب، بدعم حسيب الخوري حنا لحود).

حسابات دير سيدة قنوبين في عهد البطريرك اسطفان الدويهي". (لرابطة قنوبين، تحقيق الأباتي أنطوان ضو، بدعم جوزف وسوزان الحلبي الاهدني).

منح تقديرات قنوبين لصيف 2025 لكل من : د. سابا زريق، رئيس مؤسسة شاعر الفيحاء د. سابا زريق الثقافية. جوزف الحلبي الاهدني.



في اللقاء:

- كلمة نوفل الشدراوي، رئيس رابطة قنوبين للرسالة والتراث.

- يعرض الإصدارات الإعلامية رانيا زهرة وجورج عرب صاحب مشروع المسح الثقافي الشامل لتراث الوادي المقدس.

- مداخلة سماحة مفتي طرابلس والشمال سابقا الشيخ د. مالك الشعار.

- كلمة الاختتام لغبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبى.

الثلاثاء 9 أيلول في موقع حديقة البطاركة:

الساعة 5 بعد الظهر:

- تدشين مبنى مركز الاستقبال الجديد بتجهيزاته السمعية البصرية: تقدمة نوفل الشدراوي.

-(الداتا المعلوماتية من جهاز رابطة قنوبين للنشر والتوثيق ، تنفيذ "zakee house" بدارة ايلي غصن).

-تبريك واحات زنابق حقل أعلام الوادي المقدس: المطران فيليب شبيعة، المطران فرنسيس البيسري، الخوري يواكيم مبارك، الشاعر أنطوان مالك طوق، الأديب وهيب كيروز، المحسن رشيد عريضة (شقيق البطريرك عريضة) (تقدمة النائب وليام طوق) والمربية أميرة البزعوني الحلو (تقدمة أصدقائها في الديمان).

- تبريك واحة وزراء الثقافة العرب (فكرة الوزير محمد وسام المرتضى، تنفيذ رابطة قنوبين للرسالة والتراث، تقدمة أنطوان أزعور).

-إفتتاح درب سيدة لورد في موقع حديقة البطاركة، المطلة على أعماق قنوبين، المجهزة، واستراحات الصلاة والتأمل عليها. (تقدمة المحامي طوني جان السيد).

-نشاطات متفرقة

الى هذه النشاطات تشهد حديقة البطاركة نشاطات ثقافية وتراثية وراعوية متفرقة أبرزها:

-السبت 12 تموز: خلوة تأسيسية للقاء الأبحاث والتخطيط في بيت الذاكرة والأعلام.

- السبت 19 تموز:الترويقة الخيرية السنوية لكاريتاس الجبة بشري.

-السبت 19 آب: ندوة إطلاق ديوان "ملح الدفا" للشاعر طوني طراد، مسرح الوادي المقدس.

-من 4 الى 23 آب: مخيم أطفال الوادي المقدس.

نهار الأربعاء من كل أسبوع خلال أشهر الصيف: خدمة المسنين في بيت داود المخصص لهذه الخدمة في موقع حديقة البطاركة، بالإضافة الى سلسلة زيارات حج ديني لمؤسسات مهتمة، ولأعمال باحثين لبنانيين وأجانب في تراث الوادي المقدس، وحفلات فنية في التراث الشعبي اللبناني من (الزجل والموسيقى والغناء والرسم...).