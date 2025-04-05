Apr 5, 2025 1:07 PMClock
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الإعلام العسكري السوري: قوات خفر السواحل توقف قاربا على متنه أكثر من 30 مدنياً بهدف تهريبهم لدولة مجاورة

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