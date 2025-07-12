Jul 12, 2025 11:29 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الإعلام الحكومي في غزة: مليون وربع يعيشون جوعا كارثيا ويعاني 96% من السكان مستوى حادا من انعدام الأمن الغذائي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o