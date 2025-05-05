May 5, 2025 12:44 PMClock
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الإسكوا: السعودية الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخدمات الحكومية الإلكترونية للعام الثالث توالياً

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