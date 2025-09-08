7:09 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الإسعاف والطوارئ في غزة: مصابون في قصف جوي إسرائيلي على منزل في منطقة اليرموك بمدينة غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o