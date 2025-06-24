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Jun 24, 2025 10:49 AM
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2025-07-20 07:41:00
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برّاك: الفصائل المتحاربة بالسويداء تقوض سلطة الحكومة وتزعزع النظام وسوريا عند منعطف حاسم ويجب أن يسود السلام والحوار الآن
برّاك: الاشتباكات في السويداء تسببت في صدمة عميقة
المبعوث الأميركي توم برّاك: يجب على جميع الفصائل في سوريا إلقاء أسلحتها فورا ووقف الأعمال العدائية
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الشورى جمّد قرار الضريبة على المحروقات... فهل تتأثر الزيادات للعسكريين والمتقاعدين؟
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سلوم: لن نقبل بالدواء المهرّب والمزوّر لاي سبب كان
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7:41 AM
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 93 مسيّرة أوكرانية خلال 24 ساعة
7:36 AM
برّاك: على جميع الفصائل في سوريا إلقاء سلاحها فورا
7:35 AM
برّاك: الفصائل المتحاربة بالسويداء تقوض سلطة الحكومة وتزعزع النظام وسوريا عند منعطف حاسم ويجب أن يسود السلام والحوار الآن
7:35 AM
برّاك: الاشتباكات في السويداء تسببت في صدمة عميقة
7:34 AM
المبعوث الأميركي توم برّاك: يجب على جميع الفصائل في سوريا إلقاء أسلحتها فورا ووقف الأعمال العدائية
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