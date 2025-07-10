Jul 10, 2025 4:10 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الإسعاف الإسرائيلي: حارس الأمن قتل بسلاح ناري وليس بطعنات سكين في عملية غوش عتصيون

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o