Jun 24, 2025 10:04 AMClock
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الإسعاف الإسرائيلي: ارتفاع عدد القتلى في بئر السبع إلى 5 جراء سقوط صاروخ إيراني

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