Jun 27, 2025 2:41 PMClock
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الإستخبارات العسكرية الإسرائيلية: نقف أمام واقع أمني أفضل لكنه ليس أقل تعقيداً بعد العملية في إيران

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