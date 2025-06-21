Jun 21, 2025 11:13 AMClock
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الإذاعة الإسرائيلية: سلاح الجو يطارد مسيرة تسللت عبر الحدود إلى منطقة وادي عربة جنوب البحر الميت

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