Jun 22, 2025 8:21 AMClock
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الإذاعة الإسرائيلية: دمار كبير في العديد من المواقع التي سقطت فيها صواريخ في تل أبيب الكبرى وحيفا ونيس تسونا

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